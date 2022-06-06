Suriye'de muhaliflerin kulağı Türkiye'den gelecek haberde - Haberler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), güvenli hale getirilen bölgelere saldırıların düzenlendiği terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç kentlerine yönelik harekat sinyali vermesi, Suriye'de heyecana yol açtı. Daha önce düzenlenen sınır ötesi harekatlarda TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, hazırlıklarını tamamladı. Tel Rıfat ve Münbiç kırsalındaki cephe hatlarında elleri tetikte SMO askerleri, 24 saat teröristlerin bulunduğu alanları takip ederken, harekat için de Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011'in ilkbaharında başlayan sokak gösterileri, rejim güçlerinin silahlı karşılık vermesiyle iç karışıklığa dönüştü. Suriye rejiminin yapılan çağrılara rağmen gösterilere silahlı güç kullanmakta ısrar etmesi üzerine, rejim karşıtları da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla silahlanma yoluna gitti. Kısa sürede rejim karşıtlarının birleştiği ÖSO, ülkenin birçok bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Ancak zaman içerisinde ÖSO'yu oluşturan gruplar arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle kazanılan birçok nokta, rejim veya terör örgütleri PKKYPG ile DEAŞ'ın ele geçti. Rejim karşıtı silahlı güçler arasındaki dağınık yapı, 2019'da SMO adıyla birleşerek, ortak hareket etmeye başladı.

SMO askerleri, güvenli hale getirilen bölgeleri tehdit eden teröristlerin bulunduğu alanların temizlenmesine yönelik yeni harekatın kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Binlerce insanın yıllardır zorunlu olarak göç ettirildikleri Tel Rıfat ve Münbiç'teki evlerine dönmek istediklerini belirten SMO askerleri, her zaman tek umutlarının Türkiye olduğunu kaydetti. Harekatta yer alacaklarını dile getiren ordu mensupları, teröristlerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını aktardı.