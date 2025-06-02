Suriye'de Menkul Kıymetler Borsası Yeniden Açıldı

Suriye'de Menkul Kıymetler Borsası Yeniden Açıldı
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Şam'da Baas rejiminin devrilmesinin ardından Menkul Kıymetler Borsası yeniden faaliyete geçti. Maliye Bakanı Berniyye, borsanın Suriye ekonomisinin canlanmasının bir göstergesi olduğunu belirtti ve yatırım fırsatlarına dikkat çekti.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Menkul Kıymetler Borsası yeniden açıldı.

Menkul Kıymetler Borsasının açılış törenine, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ve Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Hasriyye'nin yanı sıra birçok şirket temsilcisi katıldı.

Açılışta konuşan Maliye Bakanı Berniyye, borsanın yeniden faaliyete geçmesinin, Suriye ekonomisinin hareketlenmeye ve canlanmaya başladığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Berniyye, Şam Menkul Kıymetler Borsasının özel bir şirket olarak faaliyet göstereceğini, ülke ekonomisinin gelişimi için gerçek bir merkez haline geleceğini ve dijital dönüşüme ayak uyduracaklarını belirtti.

Ekonomik vizyonlarının adalet, hakkaniyet, özel sektörün öncülüğü ve yatırım çekme temellerine dayandığını ifade eden Berniyye, "İş ortamını kolaylaştırmak için çalışacağız. Önümüzde umut vadeden yatırım fırsatları var." dedi.

Borsanın özel sektöre rakip olmayacağını vurgulayan Bakan Berniyye, aksine kapsayıcı ve kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğini dile getirdi.

Berniyye, açılışın şimdilik bir prova niteliğinde olduğunu, borsa, piyasa, yatırım ve şirketlere ilişkin yasaların çıkarılmasının ardından gerçek açılışın yapılacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından Bakan Berniyye ve törene katılanlar birlikte zil çalarak borsayı resmen açtı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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