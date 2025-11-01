Suriye'de Mayın Temizleme Çalışmalarında Patlama: Bir Asker Hayatını Kaybetti
Halep ilinin doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarında, PKK/YPG'nin döşediği mayınları temizlemeye çalışan Suriye ordusu mensubu bir asker patlama sonucu hayatını kaybetti.
Suriye'de Halep ilinin doğusunda Tişrin Barajı yakınlarında, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin döşediği mayınları temizlemeye çalışan bir Suriye ordusu mensubu yaşanan patlamada yaşamını yitirdi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri bir kaynak, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresine SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg tarafından yerleştirilen bir mayının patladığını bildirdi.
Kaynak, bölgede mayın temizleme çalışmaları yürüten Suriye ordusuna bağlı bir askerin patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini aktardı.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel