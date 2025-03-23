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Suriye'de Mahir Esed'in Arkadaşı Tuğgeneral Tutuklandı

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Suriye güvenlik güçleri, devrik Esed rejimi liderinin kardeşi Mahir Esed'in yakın arkadaşı Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed el Hamada'yı tutukladı. Hamada'nın İran devrim muhafızları ile Suriye rejim subayları arasında irtibat sorumlusuydu.

Suriye'de güvenlik güçleri, devrik Esed rejimi liderinin kardeşi Mahir Esed'in yakın arkadaşı, İran devrim muhafızları ile Suriye rejim subayları arasında irtibat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed el Hamada'yı tutukladı.

Suriye Haber Ajansı SANA'da yer alan haberde, "Deyrizor Valiliği Genel Güvenlik Müdürlüğü, Mahir Esed'in yakın arkadaşı olan suçlu Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed el Hamada'yı tutukladı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Esed rejimi döneminde uzlaşma dosyası direktörü ???????olan Hamada'nın, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Suriye rejim subayları arasında irtibat sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.

Suriye'de güvenlik güçleri, devrik Esed rejimi subaylarından suça karışmış olanlara yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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