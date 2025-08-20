Suriye'de Koalisyon Güçleri Operasyonu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası koalisyon güçlerinin İdlib'in Atme beldesinde düzenlediği hava indirme operasyonunda, 'Ali' isimli bir kişi, evin balkonundan kaçmaya çalışırken açılan ateşle öldürüldü.

??????? Uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Atme beldesinde düzenlediği hava indirme operasyonunda bir kişi öldürüldü.

Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'nin haberinde yer alan güvenlik kaynaklarının açıklamasına göre uluslararası koalisyon güçleri, Atme beldesinde hava indirme operasyonu düzenledi.

Operasyonda kiralık evde kalan ve "Ali" olarak tanınan kişi hedef alındı.

Operasyon sırasında evin balkonundan bahçeye atlayarak kaçmaya çalışan "Ali", koalisyon güçlerinin ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Koalisyon güçleri, evde yaptıkları aramada cep telefonlarına ve elektronik cihazlara el koydu, ev sahibi sorgulandı.

Operasyonun ardından koalisyon güçleri bölgeden ayrıldı.

"Ali"nin cesedinin evin bahçesinde bulunduğu ve Bab el-Hava Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Icardi, Galatasaraylı taraftara kafa attı

Icardi, Galatasaraylı taraftara kafa attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

Doğanın kalbinde çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.