Suriye'nin doğusunda uçaksavar füzeleri ele geçirildi

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Deyrizor ilindeki Bukemal bölgesinde düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülke dışına çıkarılmaya çalışılan çok sayıda SAM-7 tipi uçaksavar füzesi ele geçirildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Deyrizor ilinin Bukemal bölgesinde düzenledikleri operasyonda kaçak yollarla ülke dışına kaçırılmak üzere gizlenen SAM-7 tipi uçaksavar füzelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bukemal İç Güvenlik Müdürlüğünün, ülke dışına kaçırılmak üzere hazırlanan füzelerle ilgili alınan istihbarat doğrultusunda düzenlediği operasyonda çok sayıda SAM-7 tipi uçaksavar füzelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla bağlantılı kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

