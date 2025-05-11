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Suriye'de İlk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı Yoğun İlgiyle Sona Erdi

Suriye'de İlk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı Yoğun İlgiyle Sona Erdi
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Baas rejiminin çöküşünün ardından düzenlenen ilk fuar, Türk şirketlerinin katılımıyla dikkat çekti. Katılımcılar Suriye'deki yeni ekonomik şartlara dair umutlarını dile getirdi.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da 7 Mayıs'ta başlayan ilk Uluslararası Yapı- İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, Türk şirketlerinin de yoğun katılımıyla son gününde ilgi görüyor.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez düzenlenen fuara, Suriyeli şirketlerin yanı sıra yaklaşık 200 Türk marka katılıyor.

Türk katılımcılardan Metin Gözüaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de geleceğe dair umutlu olduklarını söyledi.

Ülkedeki yeni şartlara rağmen katılımın yüksek olmasının önemine dikkati çeken Gözüaçık, "Herkes elinden geleni yapıyor, bizim ülkeyi seviyorlar. Fuar başarılı." dedi.

Gözüaçık, yatırımcıların Suriye'deki ekonomik şartlara ve istikrara önem verdiğini kaydederek, "Bu kadar katılım olması mevcut şartlara rağmen oldukça anlamlı." diye konuştu.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Fuat Egeaslan da "Suriye'nin yeni döneminde düzenlenen bu önemli etkinlikte ürünlerimizi sergilemekten memnunuz. Yeni Suriye'de taşların yerine oturması zaman alacaktır ancak bu zamanı çalışarak değerlendirmek gerekiyor. Güzel komşularımızla yeniden tanıştık." ifadelerini kullandı.

Egeaslan, hem Suriyeli hem de yurt dışından gelen ziyaretçilere enerji sektöründeki bilgi birikimlerini aktarmaya devam ettiklerini belirtti.

"İyimseriz. Beklenmedik şeyler gördük"

Ziyaretçilerden Halit Takva ise Körfez ülkelerindeki fuarlarla kıyaslandığında gelişmişlik açısından Şam'daki organizasyonun umut verici olduğunu vurguladı.

Takva, "Fuar tanıtımında eksiklik vardı. Bilgiyi geç edindim ve çok fazla yabancı ülke katılımı göremedim. Ancak yine de iyimseriz, beklenmedik şeyler gördük. İmar ve sanayi sektörlerinin gelişmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Fuarı ziyaret edenlerden Hala el-Halaf da fuarda sergilenen ürün çeşitliliğinin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Benim için güzel bir tecrübe oldu. Önceki fuarlara kıyasla stantlarda daha fazla yeni araç gördüm. Yeni Suriye'de iş yoğunluğunun artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, bugün son bulacak.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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