Suriye'de ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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Suriye'de ilk teravih namazı kılındı

AA - Ömer Koparan - Güncel
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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgesinde yaşayanlar, ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgesinde yaşayanlar, ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi, camilere akın etti.

Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması için dua edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.

Suriye'de ilk teravih namazı kılındı

Suriye'de ilk teravih namazı kılındı

Suriye'de ilk teravih namazı kılındı

Suriye'de ilk teravih namazı kılındı

AA / Ömer Koparan - Güncel

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