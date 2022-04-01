Suriye'de ilk teravih namazı kılındı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgesinde yaşayanlar, ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi, camilere akın etti.

Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması için dua edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.