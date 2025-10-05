Suriye'de İlk Halk Meclisi Seçimleri Başladı

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı ilk Halk Meclisi seçimleri devam ediyor.

Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede Halk Meclisi seçimleri gerçekleştiriliyor.

Şam'daki Ulusal Kütüphane'de yapılan seçimleri Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.

Suriye'nin 11 ilinde saat 09.00'da başlayan seçimler bazı bölgelerde 12.00'de sona erdi, bazı bölgelerde de 16.00'da tamamlanması bekleniyor.

İlk sonuçların gün içinde aşamalı olarak basına yansıması, kesin sonuçların ise yarın ve 7 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.

140 milletvekili, seçmen heyeti üyelerinin seçimiyle, 70 milletvekili de cumhurbaşkanının atamasıyla toplam 210 milletvekili Halk Meclisinde görev alacak.

" Suriye'nin kalkınması, bireylerin tek başına başarabileceği bir şey değildir"

Ulusal Kütüphane'de yetkililerden bilgi almasının ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin içinde olduğu geçiş sürecine uygun, dengeli seçim yapıldığını belirterek, "Hassas bir dönemde, katılımcı ve duygusal bir atmosferde böyle bir seçimin gerçekleşmesi, son derece anlamlıdır." dedi.

Savaş ve kaos ortamından kısa sürede seçim sürecine geçildiğine dikkati çeken Şara, "Suriye'nin kalkınması, bireylerin tek başına başarabileceği bir şey değildir. Bu, kolektif çabaların bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Şara, ülkedeki birçok yasanın ve bütçe tasarısının askıda olduğunu, bunların hayata geçirilebilmesi için Halk Meclisinde oy kullanacak milletvekillerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Milletvekillerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Şara, "Kanunların işleyişini sağlamak ve hükümeti denetlemek gibi hayati görevler onları bekliyor." dedi.

Şara, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

"Bu seçim, Suriye'nin demokratik süreci açısından çok önemli bir adım olacaktır"

Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seçim Komitesinin daveti üzerine sabah erken saatlerde seçim merkezine geldiğini söyledi.

Seçim atmosferinin şu ana kadar oldukça olumlu geçtiğini ve vatandaşların memnuniyetinin gözlemlendiğini dile getiren Köroğlu, "Sandıkların kurulumu, seçim süreci ve listelerin takibi açısından gördüğümüz kadarıyla her şey gayet başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçiş döneminde anayasa ve yasaları hazırlayacak Halk Meclisi üyelerinin seçiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Köroğlu, "Sınırlı da olsa bu seçim, Suriye'nin demokratik süreci açısından çok önemli bir adım olacaktır." görüşünü paylaştı.

Seçimin, Esed rejiminin yıkılmasının ardından yapılmasının ayrıca anlam taşıdığının altını çizen Köroğlu, "Bu vesileyle Suriye halkını tebrik ediyor, gelecekte de demokratik ve katılımcı bir yapıya sahip başarılı seçimlerin gerçekleşmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed de rejimin yıkılmasının ardından ilk Halk Meclisi seçimlerinin 50 seçim bölgesinde yapıldığını belirtti.

Oy merkezlerinde gizli oy kabinlerinin kurulduğunu, sandıkların denetlendiğini ve seçim heyeti üyelerinin oy kullanmasıyla sürecin resmen başladığını ifade eden Ahmed, "Seçimlerin şeffaflığı için gözlemciler ve basın mensupları süreci yakından takip ediyor." dedi.

Uzatma kararı alınmazsa oy verme işlemi sonrası sayım, gözlemciler eşliğinde yapılacak.