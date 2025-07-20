Suriye'de Hükümet, Tüm Vatandaşlara Eşit Hizmet Verdiklerini Vurguladı

Suriye Acil Durum ve Afet Bakanı Raid Salih, Suriye hükümetinin tüm Suriye vatandaşlarına "etnik kökenleri ne olursa olsun" ayrım göstermeden hizmet sunduğu söyledi.

Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süveyda'ya yönelik insani yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık ekiplerinin insani geçiş noktasında bulunduğunu, şimdiye kadar da iki aileyi tahliye ettiklerini belirten Salih, "Geçiş noktasından, Süveyda'dan yürüyerek gelen sivilleri karşıladık. İnşallah, halen çadır alanlarında kalan bazı aileleri de tahliye etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salih, yetkililerin bölgede bulunmasının, Suriye hükümetinin tüm Suriye vatandaşlarına "etnik kökenleri ne olursa olsun" ayrım göstermeden hizmet sunduğu kanıtladığını vurguladı.

Süveyda'daki insani durumun iyileşmesi için altyapının onarılması gerektiğine dikkati çeken Salih, "Elektrik şebekesinde hasar var. İletişim kuleleri için yakıt sıkıntısı yaşıyoruz, aynı şekilde su istasyonları için de yakıt eksikliği söz konusu." dedi.

Salih, altyapı sorunları nedeniyle teknik ekiplerin bölgeye girip çalışma başlatması gerektiğini dile getirerek, böylelikle Süveyda'daki insani durumun iyileşmesi için zemin hazırlayabileceklerini anlattı.

Süveyda'ya insani yardım amacıyla Suriye Kızılay tırları girerken, sivil savunma ve Sağlık Bakanlığına bağlı ambulansların girişi engellenmişti.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.