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Suriye'de HTŞ ile Esed Rejimi Arasında Şiddetli Çatışmalar

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Suriye'nin Halep kırsalında HTŞ ile Beşşar Esed rejimi arasında devam eden çatışmalar, rejim karşıtı grupların önemli bölgeleri ele geçirmesiyle escal ediyor ve sivillerin İdlib'e sığınmasına yol açıyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini ele geçirdi.

Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi, çatışmalar devam ediyor. Böylece HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Rejim ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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