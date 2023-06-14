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'Suriye'de helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı'

"Suriye'de helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı"

Güncel Haberler

ABD ordusu, hafta sonu Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen bir helikopter kazasında 22 askerinin yaralandığını, kazanın nedeninin araştırıldığını ve herhangi bir düşman ateşinin söz konusu olmadığını açıkladı.

ABD ordusu, hafta sonu Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen bir helikopter kazasında 22 askerinin yaralandığını, kazanın nedeninin araştırıldığını ve herhangi bir düşman ateşinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Suriye Güncel Haberler

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