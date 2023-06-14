"Suriye'de helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı"

ABD ordusu, hafta sonu Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen bir helikopter kazasında 22 askerinin yaralandığını, kazanın nedeninin araştırıldığını ve herhangi bir düşman ateşinin söz konusu olmadığını açıkladı.