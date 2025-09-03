Haberler

Suriye'de Halk Meclisi Seçimleri İçin Yemin Töreni Düzenlendi

Suriye'nin 10 ilinde yapılacak Halk Meclisi seçimleri kapsamında Yüksek Seçim Komisyonu'na bağlı alt komisyon üyeleri, yemin ederek görevlerine başladı. Seçim sürecinin açıklığı ve tarafsızlığı vurgulandı.

Suriye'nin Süveyda, Rakka ile Haseke illeri dışında 10 ilde yapılacak Halk Meclisi seçimleri kapsamında oluşturulan Yüksek Seçim Komisyonuna bağlı alt komisyon üyeleri, görevlerine başlamadan önce yemin etti.

Şam, Şam kırsalı, Kuneytra, Dera, Hama, Humus, Tartus, Lazkiye, Halep ve Deyrizor olmak üzere toplam 10 ildeki alt komisyon üyeleri, seçici kurul üyelerini belirlemek üzere Kur'an-ı Kerim ve İncil üzerine yemin ederek görevlerine başladı.

Halk Meclisi Yüksek Seçim Komisyonu üyesi ve Sözcüsü Dr. Nevvar Necme, Şam'da düzenlenen toplantıda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam, Şam kırsalı, Dera ve Kuneytra illerinden gelen alt komisyonların Halk Meclisi'nde yemin ederek görevlerine başladığını belirtti.

Necme, yemin töreninin ardından geçici seçim sistemi, uygulama talimatları ve çalışma yöntemine ilişkin bilgilendirme oturumu yapılacağını, ayrıca komisyonların kendi içlerinde ayrı toplantılar düzenleyerek seçim sürecine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını aktardı.

"Yemin töreni, seçim sürecinin şeffaflığı ve komisyonların tarafsızlığı açısından büyük önem taşıyor. Önlerinde ciddi bir sorumluluk var. Zor ama tarihi bir görev üstleniyorlar." diyen Necme, seçici kurulların Suriye halkının beklentilerini karşılamasını umut ettiklerini ifade etti.

Süveyda, Rakka ve Haseke illerinde seçimlerin güvenlik ve siyasi nedenlerle ertelenmesine de değinen Necme, "Bu karar, söz konusu illerde yaşayan vatandaşların haklarını korumak için alındı. Güvenlik ve siyasi koşullar nedeniyle seçimlerin yapılması mümkün değil. Sandalyelerin boş bırakılması ise bu illerin haklarının korunması anlamına geliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 2 Haziran'da yayımlanan 66 sayılı kararnameyle, Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığında 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Komisyonu kurulmuştu.

Komisyon Başkanı Taha El-ahmed, Suriye'de planlanan seçimlerin doğrudan halk oylamasıyla değil, temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla yapılacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
