Suriye'de Halk Meclisi Seçim Sistemi Üzerine İstişareler Yapıldı

Suriye'de Halk Meclisi Seçim Sistemi Üzerine İstişareler Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Şam kentinde Yüksek Seçim Komisyonu ve Suriye Kadın Danışma Konseyi, Halk Meclisi seçim sistemi üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Seçim sürecine ilişkin önerilerin ele alındığı toplantıda, toplumun farklı kesimlerinin görüşleriyle kapsayıcı bir seçim süreci hedeflendi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Meclisi'nde bir araya gelen Yüksek Seçim Komisyonu ile Suriye Kadın Danışma Konseyi heyeti, Halk Meclisi seçim sistemi üzerine istişarelerde bulundu.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, görüşmede seçim sürecine ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Yüksek Seçim Komisyonu Medya Sözcüsü Dr. Nevvar Necme, AA muhabirine, Halk Meclisi seçimleri için hazırlanan taslak çalışmasının tanıtımı kapsamında yerel otoriteler ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin tamamlandığını bildirdi.

Bir hafta önce görüşmelerin belirli konulara daha yoğunlaştığı aşamaya geçildiğini belirten Necme, Şam'da doktorlar, mühendisler ve avukat sendikalarıyla bir araya geldiklerini, bugün ise Suriye Kadın Danışma Konseyi ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşmelerin amacının, seçimlere ilişkin yasa taslağını halkın farklı kesimlerinin beklentileriyle uyumlu hale getirmek olduğunu vurgulayan Necme, "Toplumun her kesiminin görüşünü alarak katılımcı ve kapsayıcı bir seçim süreci hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 2 Haziran 2025'te yayımlanan 66 sayılı kararnameyle, Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığında 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Komisyonu kurulmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.