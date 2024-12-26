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Suriye'de Güvenlik Güçlerine Saldırı: 14 Polis Hayatını Kaybetti

Suriye'de Güvenlik Güçlerine Saldırı: 14 Polis Hayatını Kaybetti
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Esad rejimine bağlı güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda 14 polis ve üç saldırgan öldü. Alevi türbesine yapılan saldırı sonrası ülkede protestolar patlak verdi.

Esad rejimine bağlı eski bir subayı tutuklamaya giden güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 14 polis ve üç saldırgan öldü. Aleviler ise, Halep'te bir türbeye yönelik saldırının ardından birçok kentte sokağa çıktı. Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden yaklaşık iki hafta sonra, sahil kentlerinden Tartus'ta çıkan çatışmada, yeni hükümete bağlı 14 güvenlik görevlisi öldürüldü.

Ülkenin resmi haber ajansı Sana'nın, Suriye İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre olayda en az 10 kişi de yaralandı. Haberde, güvenlik güçlerinin "Suçlu eski rejimin artıkları" tarafından pusuya düşürüldüğü ve saldırıya uğradığı aktarıldı. Olayda saldırganlardan da üçünün öldürüldüğü belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, öldürülen güvenlik güçlerinin, Sednaya hapishanesinde yaşanan binlerce ölümden sorumlu tutulan Muhammed Kanjo Hasan'ı tutuklamak için Tartus'a gittiğini bildirdi. Hasan, keyfi yargılamalar ve idamlarla suçlanıyor.

Alevi türbesine saldırı gerginliği

Halep'te bir Alevi türbesine yönelik saldırının görüntüleri de birçok kentte şiddetli protestolara neden oldu. Humus'ta güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Kentte ve bazı başka yerleşim birimlerinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sahil kentleri Lazkiye ve Tartus'un yanı sıra Beşar Esad'ın memleketi Kardaha'da da sokağa çıkan binlerce kişi saldırganların cezalandırılmasını istedi. Ülkede iktidarı ele geçiren yeni hükümet ise türbeye yönelik saldırının yeni bir eylem olmadığını ve Aralık ayının başında "bilinmeyen gruplarca" gerçekleştirildiğini öne sürerek videonun "Suriyelileri bölmek isteyenler tarafından servis edildiğini" savundu.

dpa,AFP / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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