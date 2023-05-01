Suriye'de görevli polis memuru Osmaniye'de toprağa verildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Resul Barutçu memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Resul Barutçu memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Resul Barutçu memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidin cenazesine içişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Bölge Komutanı Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, şehidin mesai arkadaşları ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi Osmaniye Asri mezarlık caminde kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Şehitliği'ne defnedildi.