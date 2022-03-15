Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü - Haberler

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Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü

Suriye'de görev yapan jandarma komando taburu, Bingöl'e dönüş yaptı.

BİNGÖL (AA) - Suriye'de görev yapan jandarma komando taburu, Bingöl'e dönüş yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelleri, Suriye'deki görevlerini tamamladı.

Asıl görev yerlerine ve ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan jandarma komandolar, Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve jandarma personeli tarafından karşılandı.

Jandarma komando taburu, aileleriyle hasret giderdi.

Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü

Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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