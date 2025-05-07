Suriye'de Gardenia Korosu ile Barış ve Umut Şarkıları

ETHEM EMRE ÖZCAN/AHMET KARAAHMET - Suriye'de barış, hoşgörü ve kadın gücünü müzik aracılığıyla yaymak amacıyla kurulan Gardenia Korosu, Baas rejiminin yıkılmasının ardından soludukları özgür sanat ruhuyla halkın acılarını ve umutlarını dünyaya duyuruyor.

2016'da savaşın gölgesindeki Suriye'de bir grup kadın, sanatın birleştirici gücüne inanarak Gardenia Korosu'nu kurdu.

Koro geride kalan sürede elde ettiği başarılarla sadece bir müzik topluluğu değil; aynı zamanda barışın, hoşgörünün ve kadın dayanışmasının sesi olduğunu gösterdi.

Sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kadın korosunun, ülke içinde ve dışında katıldıkları birçok etkinlikte emekleri ödüllerle taçlandırıldı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından üzerlerindeki baskılardan sıyrılan Gardenia Korosu, sanatın özgür ruhunu solumaya başladı.

Şam'ın simgelerinden Gardenia çiçekleriyle özdeşleşen kadın korosu, halka açık konserlerinde seslendirdikleri devrim şarkılarıyla toplumun her kesimini bir araya getirmeye başladı.

Koronun kurucu üyelerinden olan Safana Bakli, başkentteki Farihi Evi'nde verdikleri konser sonrası mücadeleleri, başarıları ve yeni dönemdeki sanat çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Koro şefi Bakli, koronun, kendi mesleklerinin yanı sıra profesyonel müzik geçmişine sahip 20 kadın müzisyenden oluştuğunu söyledi.

Bağımsız bir topluluk olduklarının altını çizen Bakli, "Mesajımız; her zaman Suriyelileri birbirine yaklaştırmak, barışa çağrı yapmak ve birlikte çalışmanın bireysel çalışmadan daha güçlü olduğunu göstermek oldu. Birlikte daha fazlasını başarabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Bakli, savaştan ve baskılardan kaçmak amacıyla bu ekibi kurduklarını vurgulayarak "Prova yaptığımız o iki saat, çevremizdeki tüm olumsuzluklardan uzaklaştığımız ve özgürce nefes alabildiğimiz anlardı." ifadesini kullandı.

Çalışmalarında kültürel mirası koruma ve kadın haklarını savunmaya öncelediklerini anlatan Bakli, Baas rejiminin yıkılmasının ardından sanatlarında Suriyelilerin yıllarca yaşadığı acılara dikkati çektiklerini kaydetti.

Bakli, devrimle birlikte istediklerini söyleme özgürlüğüne kavuştuklarını belirterek "Eskiden asla söyleyemeyeceğimiz şarkıları söyledik. Devrimle birlikte oluşan sanatsal mirası yeniden ürettik. Artık bir mekanda konser vermek kolaylaştı. (Rejim döneminde) Önceden gerekli izinleri almak, güvenlik engellerini aşmak gerekiyordu. Şimdi istediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz, istediğimiz şarkıyı okuyabiliyoruz. Kendimizi daha hafif hissediyoruz. Bizim için ifade özgürlüğü anlamında daha rahat bir hayat başladı. Artık sanatımızı, mesajımızı özgürce sunabiliyoruz." diye konuştu.

2012'de rejim güçleri tarafından yaklaşık bir ay alıkonulduğunu anlatan Bakli, rejim sonrası verdikleri ilk konserde yaşadığı duygunun tarifsiz olduğunu söyledi ve bunu bir "mucize" olarak değerlendirdi.

"Kendimi rüyadaymış gibi hissettim"

2016'dan bu yana koroda piyanist olarak yer alan Yasemin Selame, koronun kuruluş aşamasında büyük zorluklar yaşadığına işaret ederek "Bu süreçte prova yapacak yer bulamıyorduk, bu nedenle arkadaşların evlerinde konserlere hazırlandık." dedi.

Geride kalan 9 yıl boyunca önemli deneyimler elde ettiklerini ifade eden Selame, konserlerdeki yoğun ilgilerin kendilerini motive ettiğini vurguladı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından çıktıkları ilk konsere ilişkin Selame, "(Esed sonrası) İlk konserimizde çok garip bir duygu içerisindeydik. Kalbimize dokunan bir histi. Devrim bayraklarını ve insanların bununla etkileşmesini görünce kendimi rüyadaymış gibi hissettim; Şam'da olduğumuza inanamıyordum. Herkes bu şarkıları alkışlıyor ama kimse tutuklanmıyordu, inanılmaz bir duyguydu. Şu an tek isteğimiz, barış." ifadelerini kullandı.

"Savaşta çocuklar patlama seslerinden başka bir şey duymuyordu"

Şam'daki tarihi binalardan biri olan Farihi Evi'nde düzenlenen konsere katılan Mayyada Hımeydan, etkinlikte seslendirilen şarkıların kendileri için özel bir anlam taşıdığını ve bu şarkılardan derin bir şekilde etkilendiğini belirtti.

Hımeydan, "Suriye halkı mutlu olmayı hak ediyor. Savaşta çocuklar patlama seslerinden başka bir şey duymuyordu, şimdi bu müziklerin tadını çıkarmayı hak ediyoruz. Korodan devrim şarkılarını ilk dinlediğimizde (kaybettiğimiz) arkadaşlarımızı üzüntüyle andık, inşallah çocuklarımız bu acıları yaşamaz." diye konuştu.

18 yaşındaki Besme Fellaha da böyle etkinlikleri görmekten mutlu olduğunu belirterek "Ülkemin yeniden imarını görmekten ve insanların görüşlerini ifade edebilmesinden dolayı çok mutluyum." dedi.