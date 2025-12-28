Suriye'nin Sahil bölgesi ile bazı kesimlerinde federasyon talebiyle gösteriler düzenlendi

Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus illerinde federasyon talebiyle gösteriler düzenlendi.

Merkezi Lazkiye ilinde olan, Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi'nin Başkanı Gazal Gazal'ın "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından, Suriye'nin bazı bölgelerinde kitle eylemleri yapıldı.

Lazkiye ilinin Ziraat Kavşağı ve Ezheri Kavşağı, Ceble ilçesinin Amara Kavşağı ve Hastane Mahallesi Kavşağı, Kardaha ilçesinin Merice Kavşağı, Baniyas ilçesinin El-Kusur Kavşağı, Tartus ilçesinin Saadi Kavşağı ve Humus ilinin Misyaf ilçesi, Vadi ez-Zeheb, İmam Ali bin Ebu Talib Camii Meydanı, Zehra Mahallesi ve Hama ilinin Vadi Uyun bölgelerinde binlerce kişi toplandı.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı gösterilerde, federasyon talebinde bulunulan sloganlar atılarak Şam yönetimi hedef alındı.

Lazkiye ve Ceble bölgelerinde bazı göstericiler, yoğun tedbirler alan güvenlik görevlilerine ve araçlarına saldırdı.

Lazkiye ve Humus kent merkezlerinde göstericiler zaman zaman, karşıt görüşlü gruplarla taşlı sopalı çatışmaya girerken, güvenlik güçleri bazı yerlerde grupları ayırmak için havaya ateş açtı.

Devrik Baas rejimine yakınlığıyla da bilinen Gazal Gazal, Humus kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yapmıştı.

Gazal, açıklamada, yaşananların "Yahudi halkına karşı uygulanan Nazizmin bir örneği" olduğunu iddia ederek, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.