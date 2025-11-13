Haberler

Suriye'de Eski Gardiyan Saydnaya Hapishanesi'ndeki Suçlamalarla Yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'teki operasyonda Saydnaya Hapishanesi'nde işkence ve infazlara karıştığı belirtilen eski gardiyan Mahmud Ali Ahmed'in yakalandığını açıkladı. İlk soruşturmalarda Ahmed'in, hapishaneyle bağlantılı suçlarını itiraf ettiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep ilinde düzenlenen operasyonda, Saydnaya Hapishanesi'nde mahkumlara yönelik işkence ve infazlara karıştığı belirtilen eski gardiyan Mahmud Ali Ahmed'in yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Halep Terörle Mücadele Şubesi ile İç Güvenlik birimlerinin ortak çalışması sonucunda, hakkında savcılıkça yakalama kararı bulunan Ahmed, titiz bir takip süreci sonunda gözaltına alındı.

İlk soruşturmalarda, Mahmut Ali Ahmed'in Saydnaya Hapishanesi'nde "kırmızı bölüm" olarak bilinen bölümde görev yaptığı ve burada işkence, yargısız infaz ve bazı mahkumların cesetlerinin toplu mezarlara taşınmasında rol aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Haklarında ihlal ve suç isnadı bulunan herkesin adaletin önüne çıkarılması ve yasanın eksiksiz uygulanması için çabalarımız sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Mıneyn köyünde bulunan Saydnaya Cezaevi, 2011'de başlayan halk ayaklanmalarının sürdüğü 14 yıl boyunca, devrik rejimin uyguladığı ağır işkenceler nedeniyle "insan mezbahası" olarak anıldı. Baas yönetiminin devrilmesinin ardından cezaevinde yıllarca alıkonulan yüzlerce kişi serbest bırakıldı ve hapishanenin kapıları kapatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
