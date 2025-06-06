Suriye'de Esad Rejimi Sonrası İlk Kurban Bayramı Namazı Emevi Camii'nde Kılındı

Suriye'de Esad Rejimi Sonrası İlk Kurban Bayramı Namazı Emevi Camii'nde Kılındı
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Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, Esad rejimi sonrası ilk Kurban Bayramı namazını tarihi Emevi Camii'nde kıldı. Bayram coşkusunu paylaşan cemaat, güvenlik önlemleri altında bir araya geldi. Bayramın anlamını vurgulayan söylemlerle birlikte mutluluk yaşandı.

- Suriye'de Esad rejiminin ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camii'nde eda edildi

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, tarihi Emevi Camii'nde saf tutarak, Esad rejimi sonrası ilk Kurban Bayramı namazını kıldı.

Suriye'de Müslümanlar, devrik Esad rejiminin ardından ilk Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor. Başkent Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, bayram namazı için sabah tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Tarihi camide saf tutan Müslümanlar, yerel saatle 06.15'te bayram namazını eda etti. Bayram namazı boyunca bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, sağlık görevlileri ve ambulanslar cami çevresinde konuşlandırıldı. Bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

"Şam'da bayram namazı kılmak tarifsiz bir duygu"

Bayramı 14 yıl aradan sonra ilk kez memleketinde kutlayan Suriyeli bir esnaf, "14 yıl sonra yeniden Şam'da bayram namazı kılmak tarifsiz bir duygu. Bugün Emevi Camii'nde sadece Suriyeliler değil, farklı ülkelerden gelen yabancılar da vardı" dedi.

Emevi Camii'nde bayram namazını eda eden Muhammed ise, "Bu camide bayramın tadı bambaşka. Burası hem dini hem de tarihi olarak özel bir mekan. Her bayram burada toplanmayı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhammed, "Bugün insanların yüzü gülüyor. Kurtuluştan sonra ve yaptırımların kalkmasıyla birlikte halkın ekonomik durumu da yavaş yavaş iyileşiyor" diye konuştu.

Bayram hutbesinde cemaate seslenen Hatip, "Beşar Esad Firavun gibidir. Onun zulüm dönemi sona erdi. Şimdi Suriye'nin yeniden doğuş zamanı" diyerek yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARRAH ABOU JAİB - Güncel
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