Suriye'de Esad Dönemi Sona Erdi
Suriye'deki silahlı muhalif güçler, Şam'ı kontrol altına alarak Beşar Esad'ın 50 yılı aşkın iktidarına son verdi. Esad, iktidarı barış yoluyla devretme talimatı vererek başkanlık görevinden ayrıldı ve ülkeyi terk etti.
ŞAM, 9 Aralık 2024 (Xinhua) -- Suriye'deki silahlı muhalif güçler, pazar günü başkent Şam'ın kontrolünü tamamen ele geçirerek Esad ailesinin 50 yılı aşkın iktidarına son verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek başkanlık görevinden ayrılma kararı aldığını ve ülkeyi terk ettiğini" duyurdu.
Öte yandan Şam'daki İran Büyükelçiliği, silahlı güçler tarafından basıldı.