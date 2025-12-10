Şam'da ilk kez Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği himayesinde ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilen Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği başladı.

Şam'da düzenlenen etkinlik, Suriye Dışişleri Bakanlığı ile BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisi'nin himayesinde gerçekleştiriliyor.

Programa Dışişleri, Kültür, Yükseköğretim, Sağlık, Eğitim ve Maliye bakanları, BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisi temsilcileri, büyükelçiler ve çok sayıda devlet yetkilisi etkinliğe katıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, BM İnsan Hakları Komiserliği Orta Doğu ile Kuzey Afrika Ofisi'nden Muhammed en-Nüsür, BM Komiser Yardımcısı Nade en-Naşef ile Dışişleri Bakanlığı Akıbeti Bilinmeyenler Dosyası Sorumlusu ve Hukuk Müşaviri Behiyye Mardini açılış konuşmalarını yaptı.

Suriye'nin yeniden insan haklarına saygı gösteren bir devlet haline geldiğini belirten Dışişleri Bakanı Şeybani, "Bugün, Suriye'nin kalbine yeniden ruh dönüyor." dedi.

Şeybani, konuşmada, bu günün iki önemli olaya denk geldiğine dikkat çekerek, "Suriye'nin kurtuluş bayramı ve Dünya İnsan Hakları Günü gibi iki kıymetli günü birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Şeybani, bu günün geçmişte "baskıcı rejimin insan hakları ihlallerini kınamak için bir platform" olarak görüldüğünü ancak artık "insan haklarının korunup yüceltildiği bir güne dönüştüğünü" vurguladı.

BM yetkilisi Muhammed en-Nüsür, Suriye'de ilk kez düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü etkinliğine dikkat çekerek, "Bugün burada toplanmamız, Suriye halkının verdiği büyük mücadele ve Suriye hükümetinin insan haklarına gösterdiği yoğun ilgi sayesinde mümkün oldu." dedi.

Nüsür, başkent Şam'daki Emevi Konferans Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tarihi an, sadece siyasi bir dönüşümü değil, aynı zamanda insan haklarının bölgedeki yeni önemini de yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün, Suriye'de insan hakları için yeni bir başlangıcı temsil ediyor"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Yardımcısı Nede en-Naşef, "Bugün, Suriye'de insan hakları için yeni bir başlangıcı temsil ediyor." dedi.

Başkent Şam'da düzenlenen etkinlikte konuşan Naşef, BM'nin Suriye hükümetiyle iş birliği içinde insan hakları alanında "umut verici ve aydınlık bir gelecek" hedeflediğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından, devrik rejime karşı 15 yıl süren devrim sürecini ve kurtuluş operasyonlarını içeren "Suriye Hikayesi" adlı video gösterildi.

Dünya İnsan Hakları Günü kapsamındaki etkinlikte, sosyal ve kültürel hakların teşvik edilmesi, korunması ve yerine getirilmesinde işbirlikçi yaklaşımlar ve ortaklıklar" ile "Ekonomik hakların yerine getirilmesinde cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi ve kimsenin geride bırakılmamasını esas alan, insan haklarına dayalı bir iyileşme ve yeniden yapılanma yaklaşımı" başlıklı paneller düzenlenecek.

Panellerde, devrik rejim hapishanelerinden sağ kurtulan görgü tanıkları ile bakanlık ve BM ofisi yetkilileri, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşmalar yapacak.