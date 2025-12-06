Şam halkı, rejimin devrilmesinin ardından Suriye'nin güvenli ve özgür bir ülkeye dönüşeceğine inanıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan halk, devrik rejim döneminde yaşamın her alanında karşılaştıkları zorlukların sona erdiğini, özellikle özgürlükler, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere yeni yönetimin ülkeyi daha iyi bir geleceğe taşıyacağına ve kendilerini daha güzel günlerin beklediğini belirtiyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren operasyonun yıl dönümünü çeşitli etkinlikle kutlayan halk, Suriye'nin güvenli ve özgür bir ülkeye dönüşeceğine inanıyor.

Beşşar Esed rejiminin çöküşüyle sonuçlanan operasyonun ardından kurulan yeni yönetim, bir yandan elektrik hizmeti sağlanması ve memur maaşlarının ödenmesi başta olmak üzere temel hizmetlere ilişkin düzenlemelere gitti, diğer yandan vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen kararları hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle haziran ayında memur maaşlarına yüzde 200 oranında zam yapıldı. Böylece 250 bin Suriye lirası (dönemin kuru ile yaklaşık 15 dolar) olan memur maaşı, 750 bin Suriye lirasına (yaklaşık 65 dolar) yükseltildi.

Öte yandan, 14 yıl süren bombardımanlar nedeniyle ülke genelinde ağır tahribata uğrayan elektrik şebekesinde onarım ve bakım çalışmaları başladı.

Enerji Bakanlığı, Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'dan temin edilen doğal gazın da katkısıyla ana elektrik santrallerinde yürütülen çalışmaların ardından üretim kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Devrik yönetim döneminde günde yalnızca birkaç saat elektrik verilirken, alınan yeni tedbirlerle bu süre kısa zaman içinde günde 8-10 saate çıktı.

Halep, Humus ve Şam gibi büyük şehirlerde ise deneme amaçlı olarak 15 yıl sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektrik verildi.

Suriye toplumun hafızasında kötü bir iz bırakan Saydnaya, Mezze askeri hapishanesi ile Hatib şubesi gibi hapishanelerinin kapılarına kilit vuruldu.

Suriyeliler, devrik rejimin yıkılışının birinci yıl dönümünde, ekonomiden güvenliğe, hizmetlerden ulaşım ve altyapıya kadar rejim döneminin zorluklarını ve son bir yılda yaşanan değişimi AA muhabirine anlattı.

"Suriye çok daha güzel bir yere doğru gidiyor"

Şam'da ikamet eden Kris Tume, rejim döneminde ulaşımın neredeyse felç olduğunu, yakıt sıkıntısı nedeniyle insanların saatlerce servis beklediğini belirtti.

Tume, "Şimdi saniyeler içinde araç buluyoruz. Benzin ve motorine erişim nedeniyle hayat yeniden normale döndü. Suriye çok daha güzel bir yer olmaya doğru gidiyor." dedi.

Tume, teknolojinin bile yıllarca ülkeye girmesine izin verilmediğini, yapay zeka alanının ancak bu yıl gelişmeye başladığını ifade ederek, "Değişim bizden başladı. İnsan olarak değişince toplum da değişiyor." diye konuştu.

-"14 yıl sonra ülkeme dönebildim"

Zeyn el-Abidin, devrik rejim döneminde sokakta konuşmanın dahi yasak olduğunu vurgulayarak, Suriye'ye 14 yıl sonu geri döndüğünü söyledi.

Abidin, "Eskiden fikir söylemek yasaktı. Bugün sesimizi rahatça duyurabiliyoruz. Hiçbir şey değişmedi diyen ya görmüyor ya da görmek istemiyor. 14 yıl sonra ülkeme dönebildim. Bu bile başlı başına devrimdir." şeklinde konuştu.

Altyapı ve hizmet alanlarında da belirgin bir iyileşme olduğunu dile getiren Abidin, "Yollar yapılıyor, insanlar para için değil ülkesini ayağa kaldırmak için çalışıyor." dedi.

"Ülke gerçekten toparlanıyor"

Meryem el-Halid, ülkedeki güvenlik ortamının geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde arttığını söyledi.

Halid, geçmişte sağlık hizmetlerine erişimin zorluğuna işaret ederek, "Dün Çocuk Hastanesi'nde kuvöze ihtiyacı olan bir bebek anında kabul edildi. Eskiden torpil olmadan bu mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Şehirde temizlik, altyapı, doğal alanların düzenlenmesi ve eğitim alanlarında hızlı iyileşmeler yaşandığını belirten Halid, "Ülke gerçekten toparlanıyor." dedi.

Haild, atılan iyileştirme adımlarıyla Suriye'nin diğer normal ülkelere benzemeye başladığını ifade etti.

"Bugün her yerde güven var"

2012'den beri Şam'a gelmeyen Halid el-Hatib, rejim dönemindeki güvenlik baskısına işaret ederek, "Hapiste gibiydik. Şehir dışına çıkmak hayaldi. Bugün her yerde güven var, saygı var, onur var." dedi.

Ekonomideki toparlanmaya dikkat çeken Hatib, "Dolar 17 binden 12 bine düştü. Her şey daha iyiye gidiyor. Suriye en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

Gadir Masifaa, ülkesinde yaşanan değişimleri "ilahi bir mucize" gibi gördüğünü ifade etti.

Masifaa, "Gerablus'tan Şam'a kimliksiz, biletsiz geldim. Bir kişi bile bana 'Nereye gidiyorsun?' demedi. İşte özgürlük bu." dedi.

Suriye'nin geleceğine ilişkin iyimserliğini dile getiren Masifaa, "Suriye ileri gidiyor, yükseliyor. Halk bu değişimin motorudur. Ülkesine dönen herkesi tebrik ediyorum. Suriye'nin onlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.