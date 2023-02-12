Suriye'de Depremde Hasar Gören Binalar Hükümet Kararıyla Yıkılıyor

Suriye'de yerel halkı neredeyse her şeyden mahrum bırakan yıkıcı depremlerin ardından, Suriyeliler güvenlik nedenleriyle evlerinin yıkılmasına tanık olmak zorunda kalıyor.

Suriye'de yerel halkı neredeyse her şeyden mahrum bırakan yıkıcı depremlerin ardından, Suriyeliler güvenlik nedenleriyle evlerinin yıkılmasına tanık olmak zorunda kalıyor.

Suriye hükümet güvenlik komiteleri, Halep'in Nazlet Maysalound mahallesi ve çevre bölgelerinde ağır hasar gören binaları inceledi ve sekiz binanın yıkılmasına karar verdi.

Yıkılan evlerinin yakınlarında ızdırap içinde bekleyen halk, anılarının ve tüm yaşamlarının yok oluşunu seyretti.

SES 1 (Arapça): JAMİL AL-MUHAMMED, Halep sakini:

"Bu binanın ikinci ve beşinci katı bizim. Deprem vurduğunda evimizde oturuyorduk ve kaçmak zorunda kaldık. Sonrasında Kamu Güvenliği gelerek binayı inceledi ve binayı oturulamaz diye işaretledi. Bu yüzden de bugün yıkılıyor.

Deprem sırasında olanlar savaşta bile olmadı. Savaşa dayanan bu bina depreme dayanamadı. Çok fazla yıkım var."

SES 2 (Arapça): Jamil al-Muhammed'in annesi:

"Burada ikinci katta bir dairem vardı ve çöktü. Çocuklarımın da daireleri var ve onların tapuları bendeydi. Biraz evvel ikinci katta imha edildiler."

SES 3 (Arapça): Jamil al-Muhammed'in komşusu:

"Bu ev bizim hayatımız boyunca yaptığımız birikimimizdi. Savaş nedeniyle 12 yıldır çile çekiyoruz, bundan sonra ne olacak? Henüz hiçbir yardım almadık. Hiçbir şey. Halimize bakın. Yerimizden olduk ve soğukta kaldık. Şimdi sırada ne var?"

BM, Suriye'deki depremin 5,3 milyon kişiyi evsiz bıraktığını açıkladı. Suriye'deki depremzedelere gittikçe daha fazla yardım ulaşmasına karşın, bu miktar yeterli olmuyor.

SES 4 (Arapça): THAER RAHHAL, Mühendis:

"Binaları güvenlik komiteleri ile inceliyoruz. Sorunu olan her çatlak binayı yıktık çünkü bu binalar bölge ve insanlar için risk teşkil ediyor. Depremin ardından bu bölgede 8 binayı yıktık, çatlak bina çok olduğu için bu sayı artacak."

Savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, depremde hükümet ve isyancıların elindeki bölgelerde 5.000'den fazla kişinin öldüğünü belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor. (XHTV)