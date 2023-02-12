Suriye'de Depremde Hasar Gören Binalar Hükümet Kararıyla Yıkılıyor

HALEP, 12 Şubat (Xinhua) -- Bir insanın tanık olabileceği en üzücü sahnelerden biri kendi evinin gözleri önünde yıkılmasıdır.

HALEP, 12 Şubat (Xinhua) -- Bir insanın tanık olabileceği en üzücü sahnelerden biri kendi evinin gözleri önünde yıkılmasıdır. Bilhassa da yerel halkı neredeyse her şeyden mahrum bırakan yıkıcı bir depremin ardından...

Suriye hükümet güvenlik komiteleri, Halep'in Nazlet Maysalound mahallesi ve çevre bölgelerinde Pazartesi günü ülkeyi sarsan deprem sonrasında ağır hasar gören binaları inceledi ve sekiz binanın yıkılmasına karar verdi.

Cumartesi günü bölgeyi ziyaret eden Xinhua ekibi, hasar görmüş bir binanın yıkımına tanık oldu.

İşçiler altı katlı binada bazı duvarları yıkıp binanın sorunsuz şekilde yıkımını sağlamak için bazı köşelerde delikler açtı.

Büyük bir buldozer duvarların bazılarını yıkmaya başlarken, işçiler sütunları çekip binanın düşmesini sağlamak için bazı sütunların etrafına kalın metal kordonlar sardı.

Askeri personel ve itfaiyeciler de yıkım alanından yüz metre ötede, tehlikeli olabileceği gerekçesiyle insanların binaya yaklaşmalarını önlemek için kordon oluşturdu. Yıkımı üzüntü içinde izleyen bina sakinleri, anılarının ve tüm hayatlarının yok olduğuna tanık oldu.

20'li yaşlarında olan Jamil al-Muhammad, ikinci ve beşinci katların ailesine ait olduğunu söyledi.

Al Muhammed, "Deprem vurduğunda evimizde oturuyorduk ve kaçmak zorunda kaldık. Sonrasında Kamu Güvenliği gelerek binayı inceledi ve binayı oturulamaz olarak işaretledi. Bu yüzden de bugün yıkılıyor" dedi.

Xinhua'ya, 11 yıl süren savaşı atlattıklarını ancak nihayetinde onları evlerinden eden şeyin deprem olduğunu söyleyen Al Muhammed, artık annesi, babası ve ailenin diğer fertleriyle birlikte yakınlardaki bir akrabasının evinde kalıyor.

Al Muhammed'in 50'li yaşlardaki bir kadın olan komşusu, yaklaşık 12 yıl süren savaş nedeniyle zaten yoksullaştıklarını ve depremden sonra geçimlerini sağlamak için ne yapacaklarını bilemediklerini acı bir dille ifade etti ederek şunları söyledi: "Henüz hiçbir yardım almadık. Hiçbir şey. Halimize bakın. Yerimizden olduk ve soğukta kaldık. Şimdi sırada ne var?"

Bu insanların çoğu, yeni bir ev satın almak için maddi tazminat istediklerini ancak bunun, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar sonucu ülkenin ekonomik sıkıntıda olması nedeniyle kolay olmadığını belirtiyor.

Güvenlik ekibinde görevli mühendis Thaer Rahhal, Xinhua'ya, depremin yol açtığı hasar nedeniyle yıkılacak daha fazla binanın olacağını söyledi.

Rahhal, "Sorunu olan her çatlak binayı yıktık çünkü bu binalar bölge ve insanlar için risk teşkil ediyor" dedi.

BM, Suriye'deki depremin 5,3 milyon kişiyi evsiz bıraktığını açıkladı. Suriye'deki depremzedelere gittikçe daha fazla yardım ulaşmasına karşın, bu miktar yeterli olmuyor.

Savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, depremde hükümet ve isyancıların elindeki bölgelerde 5.000'den fazla kişinin öldüğünü belirtti.