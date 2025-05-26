Suriye'de DEAŞ'a Yönelik Operasyon: Çok Sayıda Terörist Yakalandı

Suriye'de DEAŞ'a Yönelik Operasyon: Çok Sayıda Terörist Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'a ait çok sayıda terörist ve silah ele geçirildiğini bildirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda teröristin yakalandığını bildirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığının, Telegram üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Şam'ın Batı Guta bölgesindeki el-Kisve, Deyr Habiye, el-Mukaylibe ve Zekiye'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmalarına operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda DEAŞ mensubu gözaltına alındı, çok sayıda ısı güdümlü füze, hafif, orta ve ağır silahlar, çeşitli patlayıcı düzenekler ve patlatmaya hazır intihar yelekleri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Türkiye'nin sorunları kim çözer anketi! İlk sırada sürpriz var
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı

Bir büyükşehirde daha ormanlara 3 ay giriş yasaklandı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.