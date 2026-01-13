Suriye'de, Şam kırsalında terör örgütü DEAŞ hücresi çökertildi
Suriye'nin başkenti Şam kırsalında DEAŞ'a ait bir hücrenin güvenlik güçleri tarafından çökertildiği bildirildi. Olayla ilgili daha fazla detay verilmedi. Son günlerde Suriye'de DEAŞ ile ilgili güvenlik operasyonları artış göstermekte.
Suriye'de başkent Şam'ın kırsalında terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücrenin çökertildiği duyuruldu.
Suriye haber ajansı SANA, İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Şam kırsalındaki Vadi Berdi'de yer alan Cedide eş-Şeybani beldesinde DEAŞ'a bağlı bir hücrenin çökertildiği kaydedilen açıklamada, başka detay verilmedi.
ABD ordusu, 13 Aralık'ta Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Bin Ebi Talip Camisi'nde 26 Aralık 2025'te cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.
Suriye'nin Humus ilinde terör saldırısını gerçekleştiren 2 DEAŞ mensubu 12 Ocak'ta yakalanmıştı.