Suriye'de Çocuk Hakları İhlalleri: PKK/YPG Çocukları Zorla Silahlandırıyor

Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) göre, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü çocukları okullardan ve sokaklardan kaçırarak zorla silah altına alıyor.

SNHR'nin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yayımladığı raporda, Suriye'de çocuklara karşı işlenen hak ihlallerine ilişkin 2011-2025 dönemini kapsayan veriler yer aldı.

Rapora göre Suriye'de çocuklar, 14 yıl boyunca ölüm ve işkenceye, zorla silah altına alınmaya, eğitim ve sağlık haklarından mahrum bırakılmaya maruz kaldı.

Ülkede 2011'den bu yana 1743 okul ve anaokulu ile 919 sağlık tesisine saldırı düzenlendi. Bu sistematik saldırılar, 100 binlerce çocuğun eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini engelledi.

Raporda, Suriye'nin Haseke şehrindeki Hol ve Roj kamplarında SDG'nin kontrolünde yaklaşık 25 bin 500 çocuğun zorla tutulduğu belirtildi.

Örgütün Suriye'de çocukları okullardan veya sokaklardan kaçırarak zorla silah altına almaya devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca Suriye'de 14 yıl boyunca 30 binden fazla çocuğun öldürüldüğü ve bu çocuklardan 23 bin 138'inin ölümünden devrik Esed rejimi unsurlarının sorumlu olduğu kaydedildi.