Suriye'nin Humus Kentinde Camide Patlama: 5 Ölü, 21 Yaralı

(ANKARA) – Suriye'de bir camide meydana gelen patlamada en az beş kişinin hayatını kaybettiği, 21'nin kişi yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Humus kentinde öğle saatlerinde Vadi Ez-Zeheb mahallesindeki İmam Ali bin Ebu Talib Camisi'nde patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı, patlamada beş kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Acil Durumlar Müdürü Dr. Necib En-Nassan, yerel basına yaptığı açıklamada, ölü sayısının ilk belirlemelere dayandığını ve artabileceğini ifade etti.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini, saldırının yerleştirilmiş olabilecek bir patlayıcıdan mı yoksa bir intihar bombacısı tarafından mı gerçekleştirildiğini araştırıldığını bildirdi.