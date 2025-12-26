Haberler

Suriye'nin Humus Kentinde Camide Patlama: 5 Ölü, 21 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Humus kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az beş kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

(ANKARA) – Suriye'de bir camide meydana gelen patlamada en az beş kişinin hayatını kaybettiği, 21'nin kişi yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Humus kentinde öğle saatlerinde Vadi Ez-Zeheb mahallesindeki İmam Ali bin Ebu Talib Camisi'nde patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı, patlamada beş kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Acil Durumlar Müdürü Dr. Necib En-Nassan, yerel basına yaptığı açıklamada, ölü sayısının ilk belirlemelere dayandığını ve artabileceğini ifade etti.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini, saldırının yerleştirilmiş olabilecek bir patlayıcıdan mı yoksa bir intihar bombacısı tarafından mı gerçekleştirildiğini araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı