Suriye'de Beşşar Esed rejimi saldırısında 7 sivil yaralandı
Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Hama ilinin kuzeybatısındaki Meşşik köyüne karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırıda, 7 sivil yaralandı. Hama'nın kuzeyindeki Curin köyünde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Meşşik köyüne saldırı düzenledi. Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 3'ü çocuk aynı aileden 7 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Hama ilinin kuzeybatısındaki Meşşik köyüne karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırıda, 7 sivil yaralandı.
Hama'nın kuzeyindeki Curin köyünde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Meşşik köyüne saldırı düzenledi.
Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 3'ü çocuk aynı aileden 7 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.