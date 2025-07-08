Suriye'de "Barış ve İstikrar Yolunda İşbirliği: Türkiye-Suriye Kardeşliği" Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, özgür biçimde kendi geleceğini kendi tayin eden bir Suriye'den yanadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Suriye'nin başkenti Şam'da "Barış ve İstikrar Yolunda İşbirliği: Türkiye-Suriye Kardeşliği" başlıklı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, panele gönderdiği mesajında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkinin, sadece coğrafi bir yakınlıktan ibaret olmadığını vurgulayarak, bu ilişkinin kültürel, dini ve tarihi bağlarla yoğrulmuş, kalpten kalbe kurulmuş bir kardeşlik olduğunu belirtti.

İki millet arasındaki bu köklü dostluk ve dayanışmanın, Suriye halkına tarifi mümkün olmayacak kadar büyük acılar yaşatan Baas rejiminin iktidarı süresince de ayakta kaldığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce insanın ölümüne, kitlesel yerinden edilmelere, ağır insan hakları ihlallerine sebep olan ve ülkeyi en derin insani krizlerden birine sürükleyen Baas iktidarı çok şükür ki sona ermiş; Suriye halkı yeniden küllerinden doğmuştur. Suriye halkı artık, öyle umut ediyorum ki, daha müreffeh, barış ve umut dolu bir geleceğe yürüyecektir.

Tarih boyunca mazlumun yanında yer alan Türkiye, Suriye'de yaşanan acılarla dolu süreçte de aynı kararlılıkla hareket etmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her türden eleştiriye rağmen tam bir samimiyetle Suriye halkının yanındaki duruşu izahtan varestedir."

Medya, iletişim, kamu diplomasisi ve dezenformasyonla mücadelede işbirliği

Altun, Türkiye'nin, iç savaş dönemi boyunca sadece insani yardımlar sunmakla kalmadığını, aynı zamanda yerinden edilmiş Suriyelilere sağlık, eğitim ve geçim kaynaklarına erişim gibi pek çok konuda sürdürülebilir destekler sağladığının altını çizdi.

AFAD, Kızılay, TİKA gibi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının hem Türkiye'de misafir edilen hem de sınırın ötesinde bulunan Suriyelilerin daima yanında olduğunu dile getiren Altun, "Bundan sonraki süreçte de Türkiye, Suriye halkının acılarını dindirmeyi ve bölgede barış içinde bir gelecek inşa etmeyi, tarihi ve insani bir sorumluluk olarak görmektedir." ifadesini kullandı.

Altun, Türkiye'nin, özgür biçimde kendi geleceğini kendi tayin eden bir Suriye'den yana olduğuna işaret ederek, bu minvalde Türkiye olarak iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin her alanda gelişmeye devam etmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Fahrettin Altun, "Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları, Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yeni yönetimden Türkiye'ye ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de Şam'a önemli ziyaretlerin gerçekleştiğini aktaran Altun, ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerin çok boyutlu bir şekilde ilerletildiğine işaret etti.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettikleri üzere Türkiye, Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacak ve her türlü desteği sunmaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı olarak medya, iletişim ve kamu diplomasisi başlıklarında, dezenformasyonla mücadelede Türkiye-Suriye işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem atfederek, Suriye Enformasyon Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Altun, söz konusu panelin iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağına gönülden inandığını belirtti.

Öte yandan, çok sayıda akademisyen, gazeteci, STK ve yetkililerin yanı sıra yerli ve yabancı katılımcının iştirak ettiği panelde, iki ülke arasında başta medya, iletişim ve dezenformasyonla mücadele olmak üzere temel alanlarda işbirliğinin geleceğine dair fikirler tartışıldı.

Panelde, Suriye'deki toplumsal barışın yeniden inşası ve refahın artırılmasına yönelik somut adımlar da ele alındı.

Panelin ardından İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Suriye İhtilafı: Türkiye'nin Barış Diplomasisi" başlıklı belgeselin gösterimi yapıldı.