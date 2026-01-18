Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan, Suriye'de Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na İlişkin Açıklama:  'terörsüz Bölge' Süreci Açısından Önemli Bir Aşamadır

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki yeni Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın Türkiye'nin 'terörsüz bölge' hedefi açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti. Anlaşmanın uygulanmasını yakından takip edeceklerini vurguladı.

Duran, Suriye hükümeti ile SDG arasında bugün yapılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu. Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Suriye'de bugün açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'terörsüz bölge' süreci açısından önemli bir aşamadır. Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz. Bugün yaşananlar bir tesadüf değildir; aksine Cumhurbaşkanımızın yıllardır vurguladığı ilkelerin ve uyarıların bir izdüşümüdür.

Suriye'de kalıcı istikrarın yolu, tüm etnik ve mezhebi unsurların eşit yurttaşlık temelinde haklarının güvence altına alınmasından geçmektedir. Toprak bütünlüğünü koruyan ve terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye, bölgesel barışın anahtarıdır. Bu açıdan Suriye yönetiminin attığı adımlar ve gösterdiği çabalar önemlidir.

Türkiye, sahada güçlü, masada etkili bir aktördür. Terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyle sınırlarımızda terörsüz bir bölge inşa edilirken; diplomasiyle de Suriye halkının geleceğini belirleyecek süreçler desteklenmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği Türkiye için vazgeçilmezdir. Türkiye, komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen; barışı ilke, istikrarı hedef edinen bir devlettir."

