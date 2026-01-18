Haberler

Suriye'den Ateşkes ve Sdg'nin Entegrasyonuna İlişkin Kritik Açıklama Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, saat 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu ile ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, saat 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonuna ilişkin devam eden istişarelerle konusunda önemli bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Devlet Haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'den sonra, ateşkes anlaşması ve SDG'nin Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonuyla ilgili devam eden istişareler hakkında önemli bir açıklama bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama