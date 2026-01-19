Haberler

Suriye ordusu ile bazı YPG/SDG unsurları arasında kısa süreli çatışmalar yaşandı

Güncelleme:
Suriye'de varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından, ordu ile YPG/SDG arasında Haseke ve Rakka çevresinde kısa süreli çatışmalar meydana geldi. Suriye resmi ajansı, çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye'de dün akşam varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından, öğle saatlerinde ordu ile bazı terör örgütü YPG/SDG unsurları arasında küçük çaplı çatışmalar çıktı.

Bölgedeki AA ekiplerinin bildirdiğine göre, Tel Abyad-Rasulayn sahasının güneydoğusunda Haseke il sınırlarında yer alan Tel Temir, Rakka'nın kuzeybatısındaki Ayn İsa beldesi ile yine Rakka'nın kuzeyindeki Kattan Hapishanesi çevresinde kısa süreli çatışmalar meydana geldi.

Suriye resmi ajansı SANA, çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiği ve bazı askerlerin de yaralandığını duyurmuştu.

? Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
