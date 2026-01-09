Suriye Savunma Bakanlığı'nın Sdg'ye Halep'ten Çekilmesi İçin Verdiği Süre Doldu

(ŞAM) - Suriye Savunma Bakanlığı, bu sabah altı saatlik ateşkes ilan ederek SDG birliklerinin Fırat'ın doğusuna gitmesini talep etti. SDG'ye Halep'ten çekilmesi için verilen sürenin yerel saatle 09.00'da sona erdiğini bildirdi.

Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri arasında Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde salı gününde başlayan çatışmalar, günün ilk saatlerinde ilan edilen altı saatlik bir ateşkes kapsamında durdu. Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'ye Halep'ten çekilmesi için verilen sürenin yerel saatle 09.00'da sona erdiğini bildirdi. Bakanlık, Suriye ordusunun kent merkezindeki SDG mevzilerine yönelik hedefli operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Ateşkesin ardından bölgede sessizlik sürürken, SDG'nin Halep kentini terk etmemesi durumunda rejim güçleri, operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.

Ateşkese ilişkin Suriye Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan silahlı unsurlardan sabah saat 03.00 itibarıyla bölgeden ayrılmalarının istendiği bildirildi. Bakanlık, SDG'lilerin yalnızca hafif kişisel silahlarını yanlarında bulundurmalarına izin verileceğini, Suriye ordu güçlerinin ise kuzeydoğusundaki bölgelere ulaşıncaya kadar emniyetli geçişi temin edeceğini bildirdi.