Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı'nın Sdg'ye Halep'ten Çekilmesi İçin Verdiği Süre Doldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG birliklerinin Fırat'ın doğusuna geçişi için altı saatlik bir ateşkes ilan etti. Halep’teki çatışmaların durduğu bildirilirken, SDG'nin bölgeden ayrılmaması durumunda Suriye ordusunun operasyonlarına devam etmesi bekleniyor.

(ŞAM) - Suriye Savunma Bakanlığı, bu sabah altı saatlik ateşkes ilan ederek SDG birliklerinin Fırat'ın doğusuna gitmesini talep etti. SDG'ye Halep'ten çekilmesi için verilen sürenin yerel saatle 09.00'da sona erdiğini bildirdi.

Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri arasında Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde salı gününde başlayan çatışmalar, günün ilk saatlerinde ilan edilen altı saatlik bir ateşkes kapsamında durdu. Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'ye Halep'ten çekilmesi için verilen sürenin yerel saatle 09.00'da sona erdiğini bildirdi. Bakanlık, Suriye ordusunun kent merkezindeki SDG mevzilerine yönelik hedefli operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Ateşkesin ardından bölgede sessizlik sürürken, SDG'nin Halep kentini terk etmemesi durumunda rejim güçleri, operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.

Ateşkese ilişkin Suriye Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan silahlı unsurlardan sabah saat 03.00 itibarıyla bölgeden ayrılmalarının istendiği bildirildi. Bakanlık, SDG'lilerin yalnızca hafif kişisel silahlarını yanlarında bulundurmalarına izin verileceğini, Suriye ordu güçlerinin ise kuzeydoğusundaki bölgelere ulaşıncaya kadar emniyetli geçişi temin edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var