Suriye'de Askeri Karargahta Yangın ve Patlamalar

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Suriye'nin Banyas ilçesine yakın bir köyde çıkan yangın, devrik Beşşar Esed rejimine ait bir askeri karargahta roketlerin patlamasına yol açtı. Yangın, eski roketlerin bulunduğu alanda başladı ve sıcaklık artışı nedeniyle patlamalar meydana geldi.

Suriye'de Tartus ilinin Banyas ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında çıkan yangından etkilenen, devrik Beşşar Esed rejimine ait bir askeri karargahta roketler patladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, ülkenin kuzeybatısındaki ilçenin Hıresysıun Barajı köyü yakınlarında yangın çıktı.

Yangın, Esed rejimine ait; eski, işlevsiz roketlerin bulunduğu bir askeri karargahın olduğu bölgeye sıçradı.

Yangın nedeniyle sıcaklığın artmasıyla karargahtaki mühimmat deposunda bulunan roketler patladı.

Şiddetli patlamaların duyulduğu bölgeden yoğun beyaz dumanlar yükselirken olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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