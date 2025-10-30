Haberler

Suriye'de Arbin Mahallesi'nde Yapay Dağ: Hatıraların Toplu Mezarlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şam'ın Arbin Mahallesi, devrik rejim güçlerinin bombardımanları sonucunda yıkılan binaların ve yerle bir olan yaşamların trajedisiyle dolu. Yıkımın ardından oluşan devasa enkaz yığını, bölgenin geçmişine dair derin izler taşırken, yerel halk üzerinde psikolojik etkiler bırakıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da, devrik rejim güçlerinin yoğun saldırıları sonrası bir zamanlar yaşam dolu olan Arbin Mahallesi, bugün devasa bir enkaz dağıyla anılıyor.

2012–2018 yıllarında rejimin kontrolü dışında kalan Doğu Guta'nın bir parçası olan Arbin, bu dönemde rejim güçleri ve müttefiklerinin uzun süren kuşatması ile hava ve topçu saldırılarına maruz kaldı.

Yıllarca süren bombardıman ve kuşatmanın ardından yıkılan binalardan geriye kalan molozlar, devrik rejim tarafından Arbin kent merkezine taşınarak yapay bir dağa dönüştürüldü.

Rejim, Arbin Mahallesi'nde 5 katlı binaların arasında yer alan eski çocuk oyun parkını enkaz yığınıyla doldurarak bölgeye bir yapay dağ inşa etti.

Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğinde olan ve halkın hatıralarının gömülü bulunduğu bu enkaz yığını, bugün kent merkezinde savaşın acımasız izlerini gözler önüne seriyor.

Savaşın sembollerinden biri haline gelen bu yapay dağ, bölgeden geçenler ile çevrede yaşayan halk üzerinde derin psikolojik etkiler bırakıyor.

Arbin Mahallesi sakinlerinden Ahmed Şeyh Hasan AA muhabirine, 2018 yılından bu yana bölgede yükselen enkaz yığınlarının sadece taş ve topraktan ibaret olmadığını, içinde ailelerine ait eşyalar, hatıralar ve bir dönemin yaşam izlerinin bulunduğunu söyledi.

Hasan, kentteki enkazın bir zamanlar ailelerinin evlerinin ve bostanlarının bulunduğu alanlara ait olduğunu, amcasının evinin yakınından Tuffaha Nehri'nin geçtiğini belirtti.

Yıkımın sorumlusunun devrik rejim güçleri olduğunu belirten Şeyh Hasan, "Anılarımızın hepsini toplayıp buraya attılar" diye konuştu.

Şeyh Hasan, hem kişisel eşyaları barındırması hem de bölgenin geçmiş yaşamına dair izler taşıması nedeniyle enkaz yığınlarından psikolojik olarak etkilendiklerini ifade etti.

Yaşananlara tanık olan Muhammed Derviş de rejim güçlerinin bombardımanları sonucu oluşan devasa enkaz yığınının, insanların ve evlerin toplu mezarına dönüştüğünü ifade etti.

Dört çocuk babası Derviş, yaşamı boyunca Arbin'den hiç ayrılmadığını belirterek "Bu yapay dağ, hatıraların toplu mezarlığı haline geldi. Devrik rejim, bombaladığı ve yerinden ettiği insanların evlerini buraya yığdı, böylece onların evlerinden toplu bir mezar oluşturdu." dedi.

Enkaz yığınının sadece yıkılmış binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Derviş, "Bu tepe, mahallenin bütün hatıralarını taşıyor. Yaşayanlarını, evlerini, insanlarını, malları olmak üzere her şeyi bu tepeye gömdüler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.