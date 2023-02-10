Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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HALEP, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Suriye'nin Halep kentinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
HALEP, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Suriye'nin Halep kentinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verilerine göre 21.500'ü geçti.
Basında çıkan haberlere göre, Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde 1.678 insan hayatını kaybederken, muhalefetin kontrolündeki bölgede ölü sayısı 2.190 olarak açıklandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel