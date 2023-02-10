Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor Güncel Haberler HALEP, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Suriye'nin Halep kentinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Suriye'nin Halep kentinde çöken binaların ortasındaki molozları temizlemek için buldozer kullanan bir operatör, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) HALEP, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Suriye'nin Halep kentinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verilerine göre 21.500'ü geçti. Basında çıkan haberlere göre, Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde 1.678 insan hayatını kaybederken, muhalefetin kontrolündeki bölgede ölü sayısı 2.190 olarak açıklandı. Suriye'nin Lazkiye vilayetinde yıkılan binaların enkazı görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Suriye'nin Lazkiye vilayetinde çöken binaların enkazı altında hayatta kalanları arayan insanlar, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Suriye'nin Halep kentinde çöken binaların enkazı altında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Suriye'nin Halep kentinde çöken binaların enkazı altında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye Suriye Güncel Haberler

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