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Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

HALEP, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Suriye'nin Halep kentinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorSuriye'nin Halep kentinde çöken binaların ortasındaki molozları temizlemek için buldozer kullanan bir operatör, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

HALEP, 10 Şubat (Xinhua) -- Depremin vurduğu Suriye'nin Halep kentinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verilerine göre 21.500'ü geçti.

Basında çıkan haberlere göre, Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde 1.678 insan hayatını kaybederken, muhalefetin kontrolündeki bölgede ölü sayısı 2.190 olarak açıklandı.

Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorSuriye'nin Lazkiye vilayetinde yıkılan binaların enkazı görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorSuriye'nin Lazkiye vilayetinde çöken binaların enkazı altında hayatta kalanları arayan insanlar, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorSuriye'nin Halep kentinde çöken binaların enkazı altında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Suriye'de Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorSuriye'nin Halep kentinde çöken binaların enkazı altında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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