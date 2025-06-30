Suriye'de ABD'li Şirketle Güneş Enerjisi Projesi

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Suriye ile ABD'li 20 Solar Energy LLC şirketi arasında, ülkede iki güneş enerjisi santrali kurulması için anlaşma imzalandı. Santraller 100 megavat kapasiteye sahip olacak.

Suriye ile ABD'li şirket arasında, ülkede iki güneş enerjisi santrali kurulması için anlaşma imzalandı.

Suriye Resmi Haber Ajansındaki (SANA) habere göre, Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu ile ABD'li şirket 20 Solar Energy LLC arasında iki güneş enerjisi santrali inşa edilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakata göre, ilk santral batarya sistemi olmaksızın 100 megavat kapasiteyle kurulacak. İkinci santral ise enerji depolama bataryalarıyla birlikte 100 megavat kapasiteye sahip olacak.

Her iki santralin nerede inşa edileceği ise ABD'li şirket ile Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumunun ortak koordinasyonuyla belirlenecek.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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