Suriye'nin Humus ilinde Suriye ve ABD askerleri hedef alındı

Güncelleme:
Humus ilinin Tedmur ilçesinde Suriye ordusu ve ABD askerlerine yönelik silahlı saldırıda, iki Suriye personeli ve bazı ABD askerleri yaralandı. Saldırgan öldürüldü ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur'da yaşanan olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personel ile ABD güçlerinden bazı askerlerin yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.

Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
