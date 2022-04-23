SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Kilis şubesi Suriye'nin Azez kırsalında 750 engelli aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

KİLİS (DHA) - İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Kilis şubesi Suriye'nin Azez kırsalında 750 engelli aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

İHH, Ramazan Ayı dolayısıyla 'Ramazan'ı Yaşat? sloganıyla sürdürdüğü yardım faaliyetleri kapsamında hayırseverlerin desteği ile Suriye'nin Azez kentinde yaşayan engelli ailelere gıda kolisi ve hasta bezi dağıttı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Sorumlusu Yakup Alaca yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteği ile yardım faaliyetlerini sürdüklerini ifade ederek, Azez'de yaşayan 750 aileye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Alaca, Bugün burada savaşta en büyük sıkıntıyı çeken engelli ailelerimizle birlikteyiz. Ramazan yardım çalışmalarımız kapsamında gıda kolisi ve hasta bezi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu kardeşlerimizin birçoğu savaş esnasında uzuvlarını kaybetti. Bundan dolayı kardeşlerimizin büyük kısmı sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyor. Bizler Türkiye'deki hayırseverlerimizin destekleriyle bu ailelerimizi yalnız bırakmamaya gayret ediyoruzdiye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Engelli, Suriye, Kilis, İHH, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title