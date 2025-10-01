Suriye'de 500 Megavat Kapasiteli Güneş ve Rüzgar Enerjisi Projeleri İçin Anlaşma İmzalandı

Suriye'nin başkenti Şam'da, elektrik üretimini artırmak amacıyla toplam 500 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi projelerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Elektrik Genel Müdürlüğü binasında düzenlenen imza törenine, Suriye tarafından Enerji Bakan Yardımcısı Ömer Şakruk ile Elektrik Genel Müdürü Halid Ebu Dey katılırken, Suudi Arabistan'dan Hirefi ve SCLCO şirketleri ile Türk-Suriyeli ortak şirket STC'nin temsilcileri de hazır bulundu.

Elektrik Genel Müdürü Halid Ebu Dey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün imzalanan sözleşmelerin toplam yatırım değeri 400 milyon dolara ulaşıyor. Bu projelerle elektrik üretiminde önemli bir ilerleme kaydedilecek." dedi.

Ebu Dey, Suudi şirketlerle yapılan sözleşmelere dikkati çekerek, "Toplam 500 megavatlık kapasiteyi kapsayan bu anlaşmaların 300 megavatı güneş, 200 megavatı ise rüzgar enerjisine dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Projelerin Suriye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Ebu Dey, ayrıca Türk-Suriyeli ortak şirket STC ile 100 megavatlık elektrik satın alma sözleşmesi imzaladıklarını bildirdi.

Ebu Dey, projelerin yaklaşık bir buçuk yıl içinde tamamlanmasının planlandığını, bu sürenin sonunda elektrik üretiminde olumlu sonuçlar elde edileceğini kaydetti.

Mevcut santrallerin durumu hakkında da bilgi veren Ebu Dey, "Üretim kapasitesini kısa vadede artırabilmek için Enerji Bakanlığı, mazot ve gaz temini konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yakın vadede sağlanacak artışlar, yeni imzalanan projelerden değil, mevcut santrallerin yakıtla desteklenmesinden kaynaklanacak." ifadesini kullandı.