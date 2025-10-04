Suriye'de 16 Ceset Kalıntısının Bulunduğu Toplu Mezar Tespit Edildi
Suriye'nin Humus ilinde, Muhram bölgesindeki bir mağarada 16 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu bir toplu mezar tespit edildi. Bu bulgunun, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığı bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Muhram bölgesinde bir mağarada bulunan toplu mezardan, ekiplerin çalışmaları sonucu 16 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.
Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel