SURİYE'DE 1 MİLYON SIĞINMACININ GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN 240 BİN KONUT YAPILACAK

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği harekatlar ile güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine 240 bin kalıcı konut inşa ediliyor. Kalıcı konutların ilk etabının temel atma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, proje sonunda 1 milyon kişinin Türkiye'den Suriye'ye döneceğini ve gönüllü geri dönüşler için 12 ilde irtibat ofisi kurulduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından sınır ötesi harekatlar ile güvenli hale getirilen bölgelere, sığınmacıların dönüşü devam ediyor. Şu ana kadar 554 bin Suriyelinin geri dönüş yaptığı öğrenilen topraklara daha fazla sığınmacının gelmesi için çalışmalar sürüyor. Türkiye ile Katar arasında 1 yıl önce başlatılan proje kapsamında tüm finansmanı Katar Kalkınma Fonu tarafından karşılanacak olan 240 bin kalıcı konut yapılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında 1 yıllık süre içerisinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde belirlenen 9 bölgeye kalıcı konutların yapılması kararı alındı.

5 BİN KONUTLUK İLK ETABIN TEMELİ ATILDI

Proje kapsamında 5 bin konut yapılacak olan Suriye'nin Cerablus kentinin Ras-ul Cavz bölgesinde temel atma töreni düzenlendi. Burada düzenlenen törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Katar Kalkınma Vakfı Genel Müdürü Halil Al Kovari, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile yüzlerce Suriyeli katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Suriye'deki iç savaşının başından itibaren Suriyelilere kucak açtıklarını ve geri dönüşlerine katkı için geçici ve kalıcı konutların yapımına aracılık ettiklerini ifade etti. Katar Kalkınma Vakfı Genel Müdürü Halil Al Kovari, Suriyelilerin geri dönüşleri için ihtiyaç duyulan konutların tüm finansmanın Katar tarafından sağlandığını ifade ederek, projelendirme noktasında Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti.

'DÜNYANIN KONUŞACAĞI EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİSİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuşmasında projenin, dünyanın konuşacağı önemde olduğunu ifade etti. Suriyelilerin geri dönüşleri noktasında yapılacak kalıcı konutların insanlık tarihine geçeceğine vurgu yapan Bakan Soylu, Dünyanın bugünden sonra konuşacağı en önemli projelerinden birisinde hep birlikte olmak bizim için büyük bir onurdur. Bu bölgenin ve dünyanın en önemli projelerinden insanlık tarihine geçecek projelerinden birisine önderlik yapan Katar Emiri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, buradan insanlık adına, bölgedeki huzur, insani yardım ve kalkınma adına, minnet ve şükranlarımızı iletiyorum dedi.

'14 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ HALE GELDİ'

Suriye iç savaşının ardından ülkedeki 14 milyon insanın yardıma muhtaç hale gelerek zorunlu göç ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle dedi 2011 yılından itibaren tarihin en dramatik tablolarını bu bölge yaşıyor. 6 milyon 800 bin insan ülkesini terk etti. 6 milyon 700 bin insan ülkesinin kendi içerisinde zorunlu olarak yer değiştirdi. Toplam 14 milyon insan insani yardıma muhtaç hale geldi. Bilinen en düşük rakam olarak 500 bin kişi hayatını kaybetti. Öncelikle bu bölgenin güvenli hale getirilmesi birinci hedefti. Bir taraftan içinde bulunduğumuz bölgede Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Yine bu projenin olacağı bölgelerde birçok harekat yapıldı ve bu bölge terörden arındırıldı. Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekat ile buralarda hayatın normalleşmesi için el birliğiyle büyük bir mücadele sürdürülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı bölge ile Bahar Kalkanı Harekatı bölgesi olan İdlib'de ve Afrin'de şu ana kadar yaklaşık 107 bin briket ev yapıldı. Burada yaşayanlarla el birliği içerisinde bu adımlar atıldı ve bahsettiğim bölge içerisinde toplam 6 milyon insan yaşamaktadır.

Bölgenin gelişmesi için sanayileşmeye önem verildiğini ve şu anda güvenli olarak adlandırılan Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde 2 bin 857 imalathane açıldığını anlatan Soylu, Bu bölgenin bir özelliği var. Bu bölge tarımda da ticarette de sanayide de tarihin kendisine bırakmış olduğu en önemli karakter olarak üretim merkezidir, ticaret merkezidir. Kendisini toplayabilme imkanı en önemli bölgedir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu çağrı yine bir dost eliyle taçlandırıldı. Bundan tam bir yıl önce, kıymetli Katar Emiri Sayın Temim ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu tarihi adımın ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin bu bölgede yapılacak güvenli evlere getirilmesi için ilk adım atıldı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde bir yıl içerisinde 9 alan belirlendi. Bütün maliyetlerini, bütün projesini Katar Devlet Kalkınma Fonu'nun üstlendiği bu önemli adım için projelendirildi ve Nisan 2023'te AFAD Başkanlığıyla Katar Kalkınma Fonu arasında bir protokol imzalandı. Bu bir yıl içerisinde hazırlanma sürecinde hem Ukrayna Rusya savaşının, aynı zamanda da bizim 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin elbette ki bir etkisi oldu. İlk atılan adım olarak toplam 28 bin 681 konutun ilk etabı 5 bin konutluk temelin atılmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Bu bölgede 9 ayrı planlanmış, projelendirilmiş 240 bin konut yapılacaktır dedi.

'TÜRKİYE'DEN GELENLER YERLEŞTİRİLECEK'

Yapımına başlanan 5 bin konutluk ilk etabın yıl sonuna kadar biteceğini belirten Soylu, şöyle devam etti Türkiye'den bu gelişler onurlu, gönüllü ve güvenli geri dönüş olarak sağlanacaktır. Bu proje insanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu projedir. Proje kapsamında 60, 80 ve 100 metrekare olacak bu konutlar bu proje dahilinde yürütülecek ve ilk 5 binlik konut bu yıl bitmeden tamamlanacaktır. Burada dünyaya örnek bir adım atılmaktadır. İnsani yardımın bir bölgede nasıl kalkınmaya dönüştüğü gösterilmektedir. Bu proje sadece konut projesi değildir. Bu projenin içerisinde tarım arazileri, bu projenin içerisinde ticaret tesisleri, bu projenin içerisinde üretim tesisleri, sanayi tesisleri ve bu projenin içerisinde tüm sosyal donatılar eğitiminden sağlığına kadar bulunmaktadır.

Türkiye'nin, dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahibi ve mazlumlara el uzattığını belirten Soylu, Göreceksiniz ki bu öyle bir başlangıç oluyor ki, öyle bir başlangıç yapılıyor ki, dünyadaki ekilen nefret tohumlarını ortadan kaldıracak. Biz Müslümanız, insan yaratılmışların en şereflisidir. Sırtımızı dünyanın sorunlarına, kardeşlerimizin sorunlarına dönemeyiz. Dönmedik de, tam 12 yıldır dünyanın kanayan yarasına seyirci kalmadık. Dünyanın neresinde olursa olsun elimizi uzattık. Bugün atılan adım öyle bir adamdır ki kelimelerle ifade edilemez. Bugün atılan adım yetimleri sevindirmektedir. Bugün atılan adım yerlerinden edilmiş insanlara yeni bir ümit olmaktadır dedi.

'12 İLDE GERİ DÖNÜŞLER İÇİN OFİS OLUŞTURULDU'

Yapımı tamamlanacak olan konutlara Türkiye'deki Suriyelilerin yerleştirileceğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti Türkiye'de bu onurlu, güvenli ve gönüllülük geri dönüş için yaklaşık 12 ayrı ilde 12 ayrı ofis oluşturulmuştur. Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle tam bir yıldır bunun çalışması yapılmaktadır. Kardeşlerimizin sayesinde burada yeni hayatlar yeşerecektir. Bu bölgeler savaşın, karmaşıklığın, kaosun değil; bu bölgeler ümidin, geleceğin bölgesi olacaktır ve Allah izin verirse de çok çabuk bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık 2,5- 3 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 240 bin konut ve 1 milyon insan bu bölgede yerleşime başlayacak, hayatına devam edecek, üretimini sağlayacak, eğitimini sağlayacak ve bu bölge bölgemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecektir. Çok paranız olabilir ama vicdanınız, kalbiniz ve kardeşliğiniz olmayabilir. Katar'ın yaptığı bu hamle hem vicdan hem kalp hem de kardeşliğin bütün dünyaya haykırılmasıdır. Dünyada yeni bir dönem başlamaktadır. Mağdurlar ve mazlumlar yalnız değildir.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından törene katılanlarla butona basarak kalıcı konutların ilk temelini attı. İnşaat alanını dolaşan ve işçilerle sohbet eden Soylu, daha sonra gazetecilere bugüne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısının 554 bin olduğunu ve proje kapsamında da 1 milyon sığınmacının güvenli, onurlu ve gönüllü olarak Suriye'ye dönmesini hedeflediklerini söyledi. (DHA)

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