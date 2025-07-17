Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Süveyda'daki İhlallere Sert Tepki

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda ilinde son günlerde yaşanan olaylarda sivillere yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sorumluların cezasız kalmayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "(Süveyda'da) Yaşanan tüm olaylar detaylı şekilde soruşturulacak, kim olursa olsun failler hesap verecek." ifadesine yer verildi.

Devletin adalet temelinde hareket ettiği belirtilen açıklamada, Süveyda halkının haklarının güvence altında olduğu ve bu haklara yönelik her türlü saldırının reddedildiği ve sivillere yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin yaşanan ihlalleri "utanç verici" olarak nitelendirdiği ve şiddetle kınayarak suçluların cezalandırılacağı taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, devletin tüm kurumlarıyla ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak için kararlılıkla çalıştığı, yasa dışı grupların veya bireylerin işlediği hiçbir suçun cezasız bırakılmayacağı kaydedildi.