Suriye Cumhurbaşkanı Shara, ABD'nin Büyükelçisini Kabul Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.