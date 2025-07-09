Suriye Cumhurbaşkanı Shara, ABD'nin Büyükelçisini Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti Şam'da kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı da katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı

Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.