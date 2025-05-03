Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkmen Meclisi Başkanı Cuma ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma ve beraberindeki heyetle görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şara, Halk Sarayı'nda Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede ele alınan konularla ilgili bilgi paylaşılmadı.