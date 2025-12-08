Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'yi güvenilir bir ortak haline getirdiklerini söyledi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'yi güvenilir bir ortak haline getirdiklerini söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrimin birinci yıl dönümünde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Suriye'yi dışarıdaki imajını köklü biçimde değiştirerek bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdiklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrimin birinci yıl dönümünde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Suriye'yi dışarıdaki imajını köklü biçimde değiştirerek bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Şara, Suriye'nin zulüm ve istibdattan kurtuluşunun, vatanın kendi halkına, her zaman olduğu gibi gururlu, özgür ve aziz olarak geri dönüşünün yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Devrik rejim, halkın arasına kasten nifak ve ayrılık tohumları ekti

Devrik rejimin, halkın arasına kasten nifak ve ayrılık tohumları ektiğine dikkati çeken Şara, "Suriyelilerin kalplerine ve zihinlerine şüphe tohumları ekti. Hükümet ile halkın arasına korku ve terör duvarları ördü, toplumsal sözleşmeyi bir sadakat ve hizmet belgesine dönüştürdü." dedi.

Şara, devrik rejimin ülkeyi birçok alanda en alt sıralara sürüklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"(Devrik rejim) Kanunsuzluğa dayalı bir yapı kurdu, yolsuzluğu yaydı, halkı acımasızca yoksullaştırdı ve cahil bıraktı. Haklarını ellerinden aldı. Konuşmak suç, yaratıcılık utanç ve vatanseverlik bir suçlama ve ihanet eylemi haline geldi."

Yıllarca süren baskı ve adaletsizliğin ardından artık halkın kendisine güvendiğini vurgulayan Şara, kurtuluşun ilk anından itibaren halkın endişelerini ve taleplerini dinlediklerini ve buna dayanarak güçlü bir devlet olan yeni Suriye için net bir vizyon geliştirdiklerini ifade etti.

"Suriye'yi bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdik"

Şara, "Bu vizyonu dünyaya tanıtmak için çalıştık, heyetleri kabul ettik ve ülkelere ziyaretlerde bulunduk. Suriye diplomasisi, Suriye'nin yurt dışındaki imajında ??köklü bir değişikliğe katkıda bulunarak, onu bölge ülkeleri ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdik." diye konuştu.

Ekonomi ve yatırım cephesinde, enerji, limanlar, havalimanları, gayrimenkul ve telekomünikasyon gibi hayati sektörlerde dost ülkelerle stratejik ortaklıklar kurduklarını belirten Şara, şunları söyledi:

"Bu ortaklıklar, ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesine, yatırım fırsatlarının açılmasına, istihdam yaratılmasına ve ulusal ekonominin yapısının iyileştirilmesine katkıda bulundu. Yaşam standartları konusunda, ekonomi politikasını vatandaşlara doğrudan fayda sağlayacak şekilde rasyonelleştirme noktasında istekliydik. Gelir seviyelerini kademeli olarak artırdık, acıları hafiflettik ve daha istikrarlı ve adil bir ortam oluşturduk.

Bugün, yeni Suriye'yi inşa etme yolunda adımlarımızı atarken, yasaları ihlal eden ve Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin hesap vermesini sağlamak, mağdurların haklarını korumak ve adaleti sağlamak için geçiş dönemi adaleti ilkesine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz."

"Kanlarıyla, yaralarıyla ve acılarıyla bize yol açanlara selam olsun"

Devrik rejim dönemindeki kayıp kişileri ve ailelerini asla unutmayacaklarının altını çizen Şara, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar, müzakere edilemez, son derece önemli bir insani meseleyi temsil ediyorlar. Gerçeği ara vermeden aramaya kararlıyız. Kanlarıyla, yaralarıyla ve acılarıyla bize yol açanlara -mücahitlere, esirlere, şehitlere, yaralılara, devrimcilere, savaşçılara - ve tüm ailelerine selam ve esenlikler dilerim."

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title