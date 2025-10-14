Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Rusya'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gidecek. Ziyaret sırasında enerji ve insani yardımlar gibi işbirliği konuları ele alınacak.

AA'nın Suriye hükümetine yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Şara, bir dizi resmi görüşmelerde bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 9 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gelmişti. İki ülke arasında enerji ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
