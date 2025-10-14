Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Rusya'ya gideceği bildirildi.

AA'nın Suriye hükümetine yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Şara, bir dizi resmi görüşmelerde bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 9 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gelmişti. İki ülke arasında enerji ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alınmıştı.